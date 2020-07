Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbruch in Schule

Mühlacker (ots)

Unbekannte sind über das Wochenende in eine Schule in Mühlacker eingebrochen.

Im Zeitraum von Freitag auf Montag schlugen die Täter eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt in das Gymnasium in der Rappstraße. Dort entwendeten sie nach derzeitigem Stand lediglich eine kleine Menge Bargeld, bevor sie unerkannt flüchteten. Deutlich höher ist hingegen der Sachschaden, den die Einbrecher anrichteten. Dieser beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07041 96930 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell