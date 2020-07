Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unter Drogen stehender Autofahrer ohne Führerschein kontrolliert

Pforzheim (ots)

In der Nacht zum Dienstag wurde in Pforzheim ein unter Drogen stehender Pkw-Fahrer einer Polizeikontrolle unterzogen. Der 39 Jahre alte Mann war mit seinem VW gegen 01.20 Uhr in der Oranierstraße in Fahrtrichtung Fondelystraße unterwegs. Die Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Pforzheim-Nord konnten bei der Verkehrskontrolle des Fahrers deutliche Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum feststellen. Ein durchgeführter Urintest bestätigte die Vermutung, der sowohl auf Kokain als auch auf Marihuana reagierte. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Einen Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, da der Mann nach eigenen Angaben noch nie einen besessen haben möchte.

