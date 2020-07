Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Oberreichenbach - Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Oberreichenbach (ots)

Schwerverletzt hat sich am Montagabend ein 21-jähriger Motorradfahrer, als er die Bundesstraße 296 befuhr und offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit stürzte.

Gegen 19:30 Uhr befuhr der 21-Jährige die Bundesstraße 296 von Calw-Hirsau kommend in Richtung Oberreichenbach. In einer Linkskurve kam er, offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Hierbei verletzte er sich so schwer, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Das Motorrad war im Anschluss an den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 5.000 Euro.

