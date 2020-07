Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Einbrecher im Einkaufsmarkt haben es auf Zigaretten abgesehen

Neulingen (ots)

Unbekannte sind am frühen Sonntagmorgen in einen Einkaufsmarkt in Neulingen-Bauschlott eingebrochen.

Gegen 5 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt ins Innere des Gebäudes in der Fasanenstraße. Dort entwendeten sie Zigaretten und flüchteten danach unerkannt. Der Wert des Diebesguts liegt im vierstelligen Bereich, die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

