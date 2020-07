Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Einbruch in Brauereigaststätte

Alpirsbach (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Samstag, 23:30 Uhr, auf Sonntag, 06:45 Uhr, in eine Brauereigaststätte in Alpirsbach eingedrungen. Dabei konnte ein Möbeltresor samt Inhalt entwendet werden.

Auf unbekannte Weise verschafften sich die Einbrecher Zutritt in die Büroräumlichkeiten der Gaststätte am Marktplatz. Hier rissen sie zielgerichtet einen Tresor mit mehreren tausend Euro Bargeld aus einem Holzschrank und flüchteten unerkannt.

Der Polizeiposten Alpirsbach hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freudenstadt, Tel.: 07441 / 536 0, in Verbindung zu setzen.

Nicolai Jahn, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell