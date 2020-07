Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Alkoholisierter Autofahrer verursacht Sachschaden und flüchtet

Wildberg (ots)

Zwei aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass eine Verkehrsunfallflucht am späten Samstagabend im Alten Schönbronner Weg in Wildberg aufgeklärt werden konnte. Sie übergaben den alkoholisierten Verursacher nach kurzer Verfolgung an die verständigte Polizei.

Nach bisherigem Kenntnisstand touchierte ein 26-jähriger Ford-Fahrer einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten VW. Trotz des sichtbaren Schadens flüchtete der Verursacher - mit seinem PKW und seinen vier Mitfahrern - in Richtung Effringen. Der Unfall wurde durch zwei aufmerksame Zeugen bemerkt. Sie folgten dem flüchtenden Fahrzeug, konnten es in Effringen stellen und auf die verständigte Polizei warten.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer ein Alkoholvortest durchgeführt. Dieser ergab mehr als ein Promille.

Bei dem 26-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Seinen Führerschein musste er erst einmal abgeben.

