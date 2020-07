Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb - 39-Jähriger parkt alkoholisiert auf Besucherparkplatz des Polizeireviers ein

Horb (ots)

In alkoholisiertem Zustand parkte am Samstagabend gegen 22.05 Uhr ein 39-jähriger Mercedes-Fahrer in der Neckarstraße auf einem Besucherparkplatz des Polizeireviers ein. Polizeibeamte des Reviers Horb beobachteten den Mann, als er nach dem Einparken ausstieg und schwankend weglief. Der stark nach Alkohol riechende Mercedes-Fahrer verweigerte einen Alkoholtest.

Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

