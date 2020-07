Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Oberreichenbach - Alkoholisiert gegen Baum geprallt

Oberreichenbach (ots)

Ein Schaden von rund 2000 Euro und ein Schwerverletzter sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagabend gegen 20.20 Uhr auf der Kreisstraße 4325. Ein 45-Jähriger fuhr mit seinem Pkw von Neuweiler in Richtung Oberreichenbach. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

