Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Schopfloch -Brandstiftung im Waldgebiet

Freudenstadt (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Schopfloch, sowie eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Horb wurden am Donnerstagnachmittag zu einem Brand in den Gewann Schecknau gerufen. Gegen 17:15 Uhr stellte eine Spaziergängerin einen Flächenbrand einer Größe von etwa 10x15 Meter Fläche im Wald fest und verständigte die Feuerwehr. Durch deren zügiges Einschreiten konnte der Brand zügig gelöscht werden und es entstand nur geringer Sachschaden. Auf der Anfahrt zum Einsatzort fiel der Feuerwehr noch eine weitere Brandörtlichkeit auf. Dieser Brand war jedoch bereits erloschen. Bereits Mittwochnachts wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem Brand in den Wald gerufen. Hier brannte der Waldboden auf einer Fläche von etwa 15x5 Meter. Sachschaden entstand hierbei nicht. An allen Brandörtlichkeiten konnte deutlich Benzingeruch wahrgenommen werden. Durch das Kriminalkommisariat Freudenstadt wurden die Ermittlungen aufgenommen.

