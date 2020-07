Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Zeugen gesucht: Einbruch in Gaststätte

Altensteig (ots)

Unbekannte verschafften sich in den frühen Morgenstunden am Freitag gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Rosenstraße. Die Unbekannten brachen im Innern Spielautomaten auf und konnten Bargeld entwenden. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden.

Gegen 03.00 Uhr wurden zwei männliche Personen dabei beobachtet, wie sie aus der Gaststätte flüchteten.

Die beiden Unbekannten waren schwarz bekleidet und hatten Sturmhauben aufgesetzt.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nagold, Tel. 07452 9305-0, in Verbindung zu setzen.

