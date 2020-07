Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis

FDS) Wiernsheim

Freudenstadt - Erfolgreiche Alkoholkontrollen

Dornstetten / Freudenstadt / Wiernsheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 17.45 Uhr wurde in der Bahnhofstraße in Freudenstadt ein 51-jähriger Fahrrad-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Ein Alkoholtest ergab über 2,4 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Gegen 20.30 Uhr wurde im Dreilindenweg in Wiernsheim ein 32-jähriger Renault-Fahrer angehalten. Bei ihm wurden über 1,2 Promille festgestellt. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Mit rund 1,2 Promille wurde um 23.30 Uhr ein 49-jähriger Audi-Fahrer in der Stuttgarter Straße in Freudenstadt gestoppt. Auch er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Mit rund 0,6 Promille war ein 23-jähriger Audi-Fahrer in der Karlstraße in Dornstetten am Freitagfrüh gegen 03.00 Uhr unterwegs. Der Mann erwartet nun eine Anzeige.

Das Polizeipräsidium Pforzheim wird die Kontrollen konsequent fortführen.

