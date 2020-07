Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Besitzer von Fundfahrrädern gesucht!

Pforzheim (ots)

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd sucht aktuell Bürger, denen kürzlich ihr Fahrrad entwendet worden sein dürfte.

Am Mittwoch, 22.07.2020, wurden in einem Hinterhof in der Zerrennerstraße mehrere Fahrräder verschiedener Arten und Marken aufgefunden. Zwei davon waren als gestohlen gemeldet und zur Eigentumssicherung ausgeschrieben worden. Drei weitere Fahrräder suchen noch ihre Besitzer: 1. Ein weiß-blaues Fahrrad mit der Rahmennummer: AJ10208724 2. Ein schwarz-graues Mountainbike mit der Rahmennummer: MEG2255257 3. Ein schwarz-graues Fahrrad mit der Rahmennummer: KI00347137

Die Besitzer der sichergestellten Räder können sich unter Vorlage eines Eigentumsnachweises an das Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231 186-3311 wenden.

