POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Altöl tropft auf Straße: Motorradfahrer stürzt

Maulbronn (ots)

Am Montagnachtmittag, gegen 16:15 Uhr, hat sich in Maulbronn ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 54-jähriger Motorradfahrer offensichtlich wegen einer Ölspur gestürzt ist.

Der 46-jährige Fahrer einer Entsorgungsfirma für Altöl war zuvor mit seinem Lastwagen im Bereich Maulbronn unterwegs. Dabei war nach aktuellem Ermittlungsstand eines von mehreren Altölbehältnissen auf der Ladefläche nicht ordnungsgemäß verschlossen. In der Folge tropfte Öl auf die Fahrbahn und es bildete sich hinter dem Wagen eine Ölspur. Dies führte wiederum offensichtlich dazu, dass der Motorradfahrer am Ausgang des Kreisverkehrs von der Frankfurter Straße auf die Pforzheimer Straße ins Rutschen geriet und stürzte, als er die Ölspur überfuhr. Der 46-Jährige erlitt laut den derzeit vorliegenden Informationen leichte Verletzungen. An seinem Motorrad entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der Fahrer des Lastwagens wurde durch einen anderen Verkehrsteilnehmer auf den Ladungsverlust aufmerksam gemacht und beendete danach umgehend seine Fahrt. Für die Reinigung der Fahrbahn wurde eine Fachfirma herangezogen. Das Polizeirevier Mühlacker hat die Ermittlungen aufgenommen.

