POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfall mit Sachschaden am Waisenhausplatz - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagmittag kollidierten zwei Fahrzeuge im Bereich des Waisenhausplatzes - hierbei entstand ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro.

Gegen 15:00 Uhr wollte ein 45-jähriger Maserati-Fahrer von der Straße "Am Waisenhausplatz" in die Zufahrt zum Stadttheater abbiegen. Nach den bisherigen Erkenntnissen übersah er hierbei eine 54-jährige KIA-Fahrerin, die ihrerseits dieselbe Straße in östliche Richtung befuhr. Durch den Aufprall drehte sich der KIA und blieb letztlich auf dem linken Fahrstreifen stehen.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter 07231 186-3311 zu melden.

