Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Autofahrer mit über zwei Promille unterwegs

Horb am Neckar (ots)

Einsatzkräfte des Polizeireviers Horb haben am Montag einen betrunkenen 57-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Der 57-Jährige war gegen 23:30 Uhr auf der Dammstraße in Horb unterwegs, als er an einer Kontrollstelle der Polizei angehalten und überprüft wurde. Dabei fiel den Beamten deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des Autofahrers auf. Ein in der Folge durchgeführter Alkoholvortest hatte sodann einen Wert von über zwei Promille zum Ergebnis. Der 57-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein behielten die Beamten ein.

