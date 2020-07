Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt: Rettungshubschrauber im Einsatz

Alpirsbach (ots)

Am Montagmittag hat sich bei Alpirsbach ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 48-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt wurde.

Die 48-Jährige war mit ihrem Motorrad gegen 12:45 Uhr auf der Landesstraße 405 von Schömberg kommend in Richtung Schenkenzell unterwegs, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge kippte das Krad auf die Seite und die Fahrerin wurde in den Straßengraben geschleudert. Sie musste mit schweren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Während des Hubschraubereinsatzes war kurzfristig die Sperrung der Fahrbahn erforderlich. Es entstand Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

