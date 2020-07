Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Einbruch in Getränkefachhandel

Calw (ots)

Am frühen Montagmorgen wurde in einen Getränkefachhandel in der Industriestraße eingebrochen und Bargeld in vierstelliger Höhe entwendet. Zwischen 00:30 Uhr und 02:00 Uhr drangen unbekannte Täter durch das aufhebeln eines Bürofensters in die Räumlichkeiten. Dort wurden sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet und nach Bargeld gesucht. Ein in einem Büro befindlicher Tresor wurde aufgeflext und das Bargeld gestohlen.

