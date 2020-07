Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Unbekannte dringen in Restaurant ein: Bargeld und alkoholische Getränke entwendet

Bad Wildbad (ots)

Am Wochenende brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Kernerstraße ein und entwendeten dort Teile einer Kasse sowie mehrere Flaschen mit hochprozentigem Alkohol.

In der Zeit zwischen Samstag, 18.07.2020, 22:00 Uhr und Sonntag, 19.07.2020, 11.00 Uhr, versuchten die Täter an mehreren Türen mittels Hebelwerkzug, in das Restaurant einzudringen, was Ihnen letztlich auch gelang. Sie entwendeten Teile einer Kasse und beschädigten diese hierbei erheblich. Weiterhin wurde eine Geldbörse entwendet, welche am Sonntagmorgen im Kurpark von einer Spaziergängerin wieder aufgefunden worden war. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 3.000 Euro. Die Gesamtschadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

