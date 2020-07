Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Unfall nach Kreislaufproblemen

Keltern (ots)

Aufgrund von Kreislaufproblemen dürfte am Montagabend in Ellmendingen eine 70-jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben. Die BMW-Lenkerin war um kurz nach 21 Uhr auf der Pforzheimer Straße von Dietlingen kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte Ellmendingen unterwegs. Höhe Hausnummer 14 geriet die Frau nach links von der Fahrspur ab und kollidierte frontal mit der dortigen Verkehrsinsel. Dabei wurde die Frau leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde mit einem Unfallschaden von rund 15.000 Euro abgeschleppt. An der Verkehrsinsel entstand ein Schaden von geschätzten 3.500 Euro.

