POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Unbekannte schlagen Heckscheibe ein - Polizei bittet um Hinweise

Freudenstadt (ots)

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam der Fahrer eines Golfs am Montagabend zu seinem abgestellten Fahrzeug zurück und bemerkte, dass die Heckscheibe eingeschlagen worden war.

Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit des Fahrers zwischen 18:50 Uhr und 23:50 Uhr aus und beschädigten in diesem Zeitraum das Fahrzeug. Es war auf einem Besucherparkplatz in der Straße "Am Kohlstätter Hardt" abgestellt worden. Gegen 22:30 Uhr konnte durch eine Zeugin ein lauter Knall wahrgenommen werden, welcher auf das Einschlagen zu diesem Zeitpunkt hinweist. Mit welchem Gegenstand der Golf beschädigt wurde ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden beträgt rund 1.500 Euro.

Das Polizeirevier Freudenstadt bittet um sachdienliche Hinweise unter 07441 536-311.

