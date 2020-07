Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Einsatz wegen Ruhestörung: Alkoholisierter 47-Jähriger leistet Widerstand - Polizeibeamtin verletzt

Königsbach-Stein (ots)

Was zunächst als routinemäßiger Einsatz wegen Ruhestörung begann, endete in der Nacht auf Sonntag in Königsbach-Stein mit einer verletzten Polizeibeamtin und für einen 47-Jährigen in der Zelle.

Gegen Mitternacht war eine Streife des Polizeireviers Pforzheim-Nord zu einer massiven Ruhestörung ausgehend von einem Anwesen im Mittleren Gaisberg gerufen worden. Bei Eintreffen der Beamten vor Ort war bereits auf der Straße sehr laute Musik hörbar. Nachdem es gelungen war, zu dem 47-jährigen Verursacher Kontakt aufzunehmen, wurde er gebeten, die Musik leiser zu machen, was dieser jedoch verweigerte. Auch der daraufhin erfolgten Aufforderung, sich auszuweisen, leistete der 47-Jährige keine Folge. Stattdessen versuchte er, die Tür vor den Einsatzkräften zuzudrücken und somit weitere Maßnahmen zu vereiteln. Den Beamten gelang es jedoch, den Mann an den Armen festzuhalten. Hiergegen wiederum setzt jener sich derart heftig zur Wehr, dass er letztlich überwältigt werden musste. Durch die Widerstandshandlungen des 47-Jährigen erlitt eine Polizeibeamtin leichte Verletzungen, konnte ihren Dienst jedoch fortsetzen. Die Einsatzkräfte nahmen den 47-Jährigen, bei dem ein Alkoholvortest rund anderthalb Promille angezeigt hatte, in Gewahrsam. Er musste die restliche Nacht in einer Zelle verbringen. Neben den Kosten dafür erwartet ihn nun auch eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte sowie Körperverletzung.

