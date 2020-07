Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Motorradunfall: 55-jährige Sozia schwer verletzt

Loßburg (ots)

Zu einem Unfall mit einer leicht- und einer schwerverletzten Person ist es am Sonntagmittag auf der Landesstraße 412 Loßburg in Richtung Dottenweiler gekommen.

Ein 53-jähriger Motorradfahrer und seine 55-jährige Sozia waren gegen 12.45 Uhr mit einer BMW in Richtung Dottenweiler unterwegs, als sie den Pkw einer 32-Jährigen überholen wollten. Die Renault-Fahrerin signalisierte rechts in einen ausgebauten Feldweg abbiegen zu wollen, entschied sich jedoch offenbar spontan um und bog nach links in den Feldweg. Hierbei übersah sie den überholenden Motorradfahrer. Bei der folgenden Kollision verletzte sich der Fahrer leicht. Die 55-jährige Sozia verletzte sich so schwer, dass sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach der Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.

Christian Schulze, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell