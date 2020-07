Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Schwerverletzt: Alleinbeteiligt Unfall verursacht

Nagold (ots)

Schwerverletzt hat sich am Sonntagmorgen gegen 08.50 Uhr ein 26-jähriger Motorradfahrer auf der Landesstraße 362 vom Viadukt kommend in Richtung Kreisverkehr Altensteiger Straße.

Offenbar aufgrund eines Fahrfehlers kam der 26-Jährige beim Einfahren in einen Kreisverkehr zu Fall und prallte gegen ein Verkehrsschild. Hierbei verletzt er sich so schwer, dass er im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Am Motorrad entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro.

