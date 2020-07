Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Einbruch in Restaurant

Bad Wildbad (ots)

Ein unbekannter Täter ist in der Zeit von Samstag 22.00 Uhr bis Sonntag 11.00 Uhr in ein Restaurant in der Kernerstraße eingedrungen.

Dabei verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Dort entwendete er neben einer Kasse und einem Geldbeutel auch mehrere Flaschen hochprozentiger Alkoholika.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Wildbad, Tel.: 07081 / 93900, in Verbindung zu setzen

