POL-Pforzheim: (Horb) Horb am Neckar - Nach Unfall leicht verletzt

Horb (ots)

Ein Schaden von rund 14.000 Euro und eine Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 28 am Freitagnachmittag gegen 15.00 Uhr. Ein 63-jähriger Mercedes-Fahrer war von Bildechingen in Richtung Horb unterwegs. An der Einmündung Rauher Grund missachtet er das Rotlicht und es kam mit dem VW einer 58-Jährigen zur Kollision.

Die 58-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

