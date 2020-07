Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Einbruch in Wohnung und Praxis

Freudenstadt (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Samstagabend in der Kasernenstraße in eine Wohnung und die hieran angeschlossene Praxis eingedrungen.

Der Einbrecher gelang über eine Außentreppe auf den Balkon des ersten Obergeschosses und verschaffte sich gewaltsam Zugang zur Wohnung. In der Wohnung und der angeschlossenen Praxis durchwühlte er mehrere Schränke. Ob der Täter etwas entwendet hat, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freudenstadt, Tel.: 07441 / 536 0, in Verbindung zu setzen.

