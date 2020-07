Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Grömbach - Brand einer Gartenhütte

Grömbach (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen geriet ein Gartenhaus in der Hochdorfer Straße am Sonntagfrüh gegen 07.50 Uhr in Brand. Am Abend zuvor fanden dort Feierlichkeiten statt. Die angrenzenden Feuerwehren waren im Einsatz.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 20.000 Uhr.

