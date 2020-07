Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Einbruch in Wohnung vorgetäuscht

Pforzheim (ots)

Am Samstagfrüh meldete eine 32-Jährige einen Einbruch in ihre Wohnung in Alpirsbach. Sie sei von einem lauten Knall geweckt worden und habe dann einen Einbrecher im Wohnzimmer bemerkt. Der Einbrecher soll versucht haben, das im Wohnzimmer abgestellte Motorrad zu entwenden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stürzte der 28-jährige Mitbewohner mit dem Motorrad gegen die Terrassentür. Hierbei verletzt er sich schwer und muss in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Er hatte einen Atemalkohol von rund 1,2 Promille. Ob der Mann von einer Spritztour zurückkam, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Frau räumte mittlerweile die falschen Angaben ein.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell