Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Mit über zwei Promille Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Nagold (ots)

Ein Schaden von rund 7000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Landesstraße 356 am Sonntagnacht gegen 22.40 Uhr zwischen Vollmaringen und Baisingen. Ein 33-jähriger VW Fahrer fuhr in einer Linkskurve zu weit links, während eine 33-jährige Fiat-Fahrerin entgegenkam. Es kam zu einem Streifunfall. Der 33-Jährige hielt sich kurz an der Unfallstelle auf und flüchtete dann von der Unfallstelle. Der 33-Jährige wurde nach sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen angetroffen und kontrolliert.

Der Mann war mit über zwei Promille unterwegs. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

