Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW)Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Leichtkraftradfahrer

Bad Liebenzell (ots)

Ein 17-jähriger Jugendlicher, der mit seinem Leichtkraftrad von Althengstett-Ottenbronn kommend in Fahrtrichtung Bad Liebenzell-Unterhaugstett fährt, stürzt ca. 15 vor dem Ortseingang aus bislang unbekannten Grund und zieht sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein durch die Unfallgeräusche aufmerksam gewordener Zeuge kann ein weiteres beteiligtes Fahrzeug ausschließen. Der Jugendliche wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gefolgen. Ursache dürfte vermutlich Alkoholeinwirkung gewesen sein. Eine Blutprobe wurde bei dem Krad-lenker im Krankenhaus entnommen. Fremdschaden entstand nicht. Am Leichtkraftrad entstand ein Schaden von ca. 2000 EUR

