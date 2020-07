Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - 10-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt: Zeugen gesucht

Freudenstadt (ots)

Am Donnerstagmittag hat sich in Freudenstadt-Wittlensweiler ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 10-jähriges Kind schwer verletzt wurde.

Der 10-Jährige fuhr nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gegen 12:15 Uhr mit einem Tretroller auf dem linken Gehweg der Ortsstraße in Richtung Kirchstraße und überquerte den dortigen Fußgängerüberweg. Dabei stieß er seitlich gegen das Auto eines 28-Jährigen, welcher auf der Kirchstraße in Richtung Grüntal unterwegs war und über den betreffenden Fußgängerüberweg hinwegfahren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde das Kind schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Weiterhin entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07441 536-550 bei der Verkehrspolizeiinspektion in Freudenstadt oder dem dortigen Polizeirevier unter 07441 5360 zu melden.

