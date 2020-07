Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ölbronn-Dürrn - Auto überschlägt sich: 54-Jährige verletzt

Ölbronn-Dürrn (ots)

Am Freitagmorgen hat sich bei Ölbronn-Dürrn ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 54-jährige Renaultfahrerin verletzt wurde.

Die 54-Jährige war mit ihrem Auto gegen 7 Uhr auf der Landesstraße 611 von Bauschlott in Richtung Ölbronn unterwegs, als sie im Kurvenbereich aus bislang nicht bekannter Ursache in den Grünstreifen geriet. Nachdem ihr Wagen gegen die dortige Böschung fuhr, überschlug sich dieser offensichtlich und kam anschließend wieder auf den Rädern zum Stehen. Die Renaultfahrerin wurde nach derzeitigem Stand leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Frank Weber, Pressestelle

