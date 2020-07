Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Fahrraddieb auf frischer Tat erwischt

Birkenfeld (ots)

Bereits am Donnerstag vergangener Woche ist nach Dienstende zwei Polizeibeamten des Polizeipostens Birkenfeld ein ihnen polizeibekannter Mann aufgefallen, der ein hochwertiges E-Bike mit einem Plattfuß neben sich herschob. Die beiden Polizisten hatten den richtigen Riecher und konnten ermittelten, dass einen Tag zuvor aus einem Kellerraum in Pforzheim-Brötzingen ein hochwertiges E-Bike im Wert von rund 4.000 Euro entwendet wurde, welches von der Beschreibung mit dem betreffenden E-Bike übereinstimmte.

Kurze Zeit später konnte das zweifelsfrei gestohlene Fahrrad noch an der Wohnanschrift des 35 Jahre alten Polizeibekannten vorgefunden und dem sichtlich erfreuten rechtmäßigen Besitzer wieder zurückgegeben werden.

In seiner zwischenzeitlich durchgeführten Vernehmung gab der Überführte zu Protokoll, dass er das unverschlossene Rad hinter einem Gebüsch in Brötzingen gefunden haben möchte. Er erhob bis zum Schluss Anspruch auf seinen Finderlohn, da er das Fahrrad ja schließlich nur deshalb zu sich nach Hause genommen habe, um zu verhindern, dass es jemand anderes stiehlt. Nach erfolgter Reparatur hätte er beabsichtigt, es auch ganz sicher wieder an die Fundstelle zurückzubringen.

