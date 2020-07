Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Enzkreis - Polizei kontrolliert zwei Verkehrsteilnehmer mit mutmaßlicher Marihuanabeeinflussung

Enzkreis (ots)

Am Donnerstag haben Polizisten gleich zwei Verkehrsteilnehmer mit mutmaßlicher Marihuanabeeinflussung im Enzkreis kontrolliert.

Ein 31-jähriger VW-Fahrer war gegen 15.30 Uhr in der Hindenburgstraße in Mühlacker unterwegs, als er von Polizisten gestoppt wurde. Bei der Kontrolle konnten die Beamten Marihuanageruch aus dem Fahrzeug wahrnehmen. Außerdem fand man einen abgerauchten Joint im Fahrzeuginnenraum. Der Fahrer musste die Polizisten für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten.

Am späten Abend haben Beamte dann einen Sattelzug mit angelassenem Motor auf einem Parkplatz der Bundesautobahn A8 bei Niefern-Öschelbronn festgestellt. Bei der Überprüfung des 27-jährigen ukrainischen Lenkers konnte ebenfalls Marihuanageruch aus dem Fahrzeug wahrgenommen werden. Ein daraufhin durchgeführter Urinvortest bei ihm erbrachte ein positives Ergebnis auf Marihuana. Im Sattelzug wurden bei einer Durchsuchung rund 5 Gramm Marihuana sichergestellt. Da der Verdacht bestand, dass der Mann den Sattelzug zuvor unter Drogenbeeinflussung fuhr, wurde eine Blutentnahme in einem Krankenhaus veranlasst und ihm die Weiterfahrt untersagt. Daran hielt er sich offenbar nur bedingt, denn am Freitagmorgen bemerkten Beamte, dass er sein Fahrzeug umparkte. Es erfolgte eine erneute Blutentnahme. Der Mann musste zwei Sicherheitsleistungen entrichten.

