POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Radfahrer prallt mit Fußgänger zusammen

Bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagvormittag in Pforzheim sind zwei Personen verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 42-jähriger Fahrradfahrer gegen 11.30 Uhr auf der Weiherbergstraße unterwegs, als drei Fußgänger die Straße überquerten. Während zwei der drei Personen den Fahrradfahrer wahrnahmen und stehenblieben, setzte ein 17-Jähriger seinen Gang fort, so dass es in der Folge zu einer Kollision der beiden kam. Der 42-Jährige stürzte im weiteren Verlauf und verletzte sich hierbei schwer. Der Fußgänger erlitt leichte Verletzungen. Die Unfallbeteiligten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

