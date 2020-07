Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Unbekannter entsorgt Schlachtabfälle in Altkleidercontainer: Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

Königsbach-Stein (ots)

Nachdem ein Unbekannter in Königsbach zum wiederholten Male Schlachtabfälle in einem Altkleidercontainer illegal entsorgt hat, ermittelt der Polizeiposten Königsbach-Stein nun wegen Sachbeschädigung.

Der Täter hatte das alte Fleisch im Zeitraum zwischen Montag und Mittwoch in den Altkleidercontainer geworfen, welcher auf Höhe des Sportplatzes Am Plötzer in der Steiner Straße aufgestellt ist. An den im Container befindlichen Kleiderspenden entstand dadurch Sachschaden im zweistelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07232 311700 beim Polizeiposten oder unter 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell