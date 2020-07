Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbrecher dringen in Unternehmen ein - es wird nichts entwende

Mühlacker (ots)

Am Mittwoch drangen Unbekannte in das Büro eines in Enzberg ansässigen Unternehmens ein. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde hierbei nichts entwendet.

Kurz vor 23:00 Uhr gelangten die Täter auf noch unbekannte Weise auf das Gelände der Firma in der Brettener Straße. Im Anschluss hebelten sie unter massiver Gewalteinwirkung die Eingangstür zu einem Bürogebäude auf und gelangten so ins Innere. Ob die Tatverdächtigen im Anschluss gestört wurden oder von sich aus das Gelände verließen ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

