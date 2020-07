Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Arbeitsunfall endet tödlich

Pforzheim (ots)

Tödliche Verletzungen erlitt am Dienstagnachmittag ein 53-Jähriger bei einem Arbeitsunfall gegen 14.50 Uhr in der Sankt-Georgen-Steige. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen führte der Mann in über 10 Metern Höhe Baumarbeiten mit einem weiteren Arbeiter von einer Arbeitsbühne aus durch. Aus bislang ungeklärten Gründen fiel er aus dem Arbeitskorb und stürzte zu Boden.

Der 53-Jährige erlag noch am Unglücksort seinen schweren Verletzungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

