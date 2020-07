Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfall beim Abbiegen - ein Leichtverletzter, 15.000 Euro Sachschaden

Pforzheim (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten und circa 15.000 Euro Sachschaden ereignete sich am Montagnachmittag in Pforzheim.

Ein 28-jähriger Audi-Fahrer bog nach bisherigen Erkenntnissen gegen 16.45 Uhr von der Wilhelm-Becker-Straße nach links in die Sinsheimer Straße ab. Dabei kollidierte er mit einem 54-jährigen Mercedes-Fahrer, der die Straße auf dem rechten von zwei Fahrstreifen in entgegengesetzter Richtung befuhr. Im weiteren Verlauf prallte der Mercedesfahrer noch mit einer 36-jährigen Audi-Fahrerin zusammen, die auf dem linken Fahrstreifen in derselben Richtung unterwegs war. Der Mercedesfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

