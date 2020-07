Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Leicht verletzte Beifahrerin nach Unfall

Pforzheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Pforzheim ist eine 27-jährige Beifahrerin eines BMW leicht verletzt worden.

Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge war ein 45-jähriger Mercedesfahrer gegen 19.00 Uhr auf der Habermehlstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs, als er in Höhe der Pelikanstraße kurz anhielt und dann auf der Straße wendete. Dabei prallte er mit dem 29-jährigen Fahrer des BMW zusammen, der die Straße offenbar auf dem linken von zwei Fahrstreifen in derselben Richtung befuhr. Es entstand ein Sachschaden von circa 14.000 Euro.

