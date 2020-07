Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisierter Fußgänger kollidiert mit Auto

Pforzheim (ots)

Glücklicherweise leicht verletzt ist ein 32-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in der Zehnthofstraße in Pforzheim geblieben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der Mann gegen 23.45 Uhr die Fahrbahn, als er mit einem vorbeifahrenden 19-jährigen VW-Fahrer zusammenprallte. Ein Alkoholvortest beim Fußgänger während der Unfallaufnahme ergab mehr als zweieinhalb Promille. Er musste sich zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus begeben. Am Volkswagen entstand ein Sachschaden von circa 4.000 Euro.

