POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wurmberg - 89-Jähriger fällt auf betrügerisches Gewinnversprechen rein

Wurmberg (ots)

Eine aufmerksame 57-jährige Mitarbeiterin eines Lebensmittelmarkes in der Wiernsheimer Straße in Wurmberg hat einen 89-Jährigen am Freitagmittag vor dem Verlust einer Geldsumme im unteren vierstelligen Bereich bewahrt, nachdem dieser zuvor auf ein betrügerisches Gewinnversprechen reingefallen ist.

Die Angestellte wurde auf den Mann gegen 12.00 Uhr aufmerksam, als dieser mehrere Gutscheinkarten im Lebensmittelmarkt erwerben wollte. Bei einem Gespräch erklärte der 89-Jährige dann, dass er zuvor ein Anruf erhalten habe, bei dem ihm ein Gewinn von 35.000 Euro versprochen worden sei. Voraussetzung für den Erhalt des Geldes soll allerdings der Kauf von mehreren Gutscheinkarten gewesen sein. Die 57-Jährige klärte den Geschädigten im weiteren Verlauf auf, dass es sich hierbei um einen Telefonbetrug handeln könnte. Letzterer ließ sich zunächst von seinem Vorhaben nicht abhalten. Alarmierte Polizisten konnten den Mann schließlich von der Betrugsmasche überzeugen.

