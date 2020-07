Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugenaufruf nach Unfall: Wer hatte grün?

Pforzheim (ots)

Am Montagvormittag, kurz vor 08:00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Wildbader Straße / Habermehlstraße zu einem Unfall. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Eine 63 Jahre alter Ford Fahrerin wollte die Dietlinger Straße in Richtung Habermehlstraße queren. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 57 Jahre alter Nissan Fahrer die Wildbader Straße und wollte an der Kreuzung nach rechts in die Habermehlstraße abbiegen. Aufgrund stockendem Verkehr musste der Nissan Fahrer im Kreuzungsbereich verkehrsbedingt halten. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Beide Unfallbeteiligten gaben an bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein.

Zeugen, die sachdienlichen Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim, unter 07231 186 31111, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

