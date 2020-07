Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Unfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Mühlacker (ots)

Leichtverletzt wurde am Samstagabend gegen 20.30 Uhr ein 54-jähriger Motorradfahrer, als er die Bundesstraße 35 von Illingen in Richtung Bretten befuhr.

Am Zubringer der Anschlussstelle Lienzingen auf die Bundesstraße 35 in Fahrtrichtung Illingen bog eine 22-jährige Pkw-Fahrerin verbotswidrig nach links in Richtung Bretten ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des sich nähernden 54-Jährigen. Infolgedessen kam es zum Unfall, bei dem der Motorradfahrer links in die Seitenwand des Pkw prallte und stürzte. Hierbei verletzte sich der 54-Jährige leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 7.900 Euro.

