POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisierte Autofahrerin prallt gegen Blitzer

Pforzheim (ots)

Rund 130.000 Euro Schaden an einem stationären Blitzer ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalles am frühen Samstagmorgen in Pforzheim.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war eine 22-jährige VW-Fahrerin gegen 01.30 Uhr auf der Habermehlstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als eine Streifenwagenbesatzung die Frau kontrollieren wollte. Als die Fahrerin die Kontrollabsichten der Polizisten erkannte, beschleunigte sie ihr Fahrzeug und fuhr in der Folge mit überhöhter Geschwindigkeit die Zerrennerstraße entlang. An der Kreuzung Zerrennerstraße / Goethestraße wollte sie offenbar nach rechts in die Goethestraße abbiegen. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte mit der stationären Blitzeranlage in der Goethestraße zusammen. Die 22-Jährige sowie ihre 16-jährige Beifahrerin blieben bei dem Unfall wohl unverletzt. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wurde bei der Fahrerin ein Alkoholvortest durchgeführt. Dieser ergab rund ein Promille. Neben einer Blutentnahme in einem Krankenhaus musste sie auch ihren Führerschein abgeben.

