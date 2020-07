Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Pforzheim (ots)

Am Samstagvormittag kam es auf einem Parkplatz in der Klostermühlgasse in Pforzheim in der Zeit zwischen 09:38 und 11 Uhr zu einer Unfallflucht: Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen dort geparkten Pkw BMW. Dieser wurde auf der linken Fahrzeugseite zwischen der Fahrertüre und dem hinteren Kotflügel zerkratzt wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro entstand. Der Verursacher verließ die Unfallstelle ohne auf den Geschädigten zu warten oder sich an die Polizei zu wenden. Daher werden Zeugen des Vorfalls gebeten, ihre Beobachtungen der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-4100 mitzuteilen.

