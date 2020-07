Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Betrug am Telefon - 74-Jährige wird getäuscht

Nagold (ots)

Ein aufmerksamer 50-jähriger Passant hat eine 74-Jährige am Mittwochabend in Nagold vor dem Verlust einer Geldsumme im unteren vierstelligen Bereich bewahrt, nachdem diese zuvor einer Telefonbetrugsmasche aufgesessen ist.

Der Mann wurde auf die offenbar nervöse Frau gegen 18.45 Uhr in der Turmstraße aufmerksam und bot ihr seine Hilfe an. Bei einem Gespräch erklärte die im Landkreis Böblingen wohnhafte Frau dann, dass sie in einem Geschäft in der Bahnhofstraße eine Geldüberweisung tätigen müsse. Der 50-Jährige wurde skeptisch und verständigte die Polizei. Die Polizisten stellten dann fest, dass die Frau seit Anfang Juli mehrere Telefonate von einem noch unbekannten Täter erhielt, der sie aufforderte, einen noch offenstehenden Geldbetrag aus einem gemeinsamen Urlaub mit ihrer Tochter zu begleichen. Weitere polizeiliche Ermittlungen bestätigten den Betrugsversuch.

