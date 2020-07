Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Mutmaßlicher Täter nach Einbruch festgenommen

Calw (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Ein 32-Jähriger soll sich am Donnerstagfrüh gegen 03.00 Uhr gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten einer Gaststätte Auf dem Brühl verschafft haben. Der Mann ergriff jedoch die Flucht durch ein eingeschlagenes Fenster, als er von einem Passanten bei der Tatausführung überrascht worden war. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zur Festnahme des mutmaßlichen Einbrechers in dessen Wohnung.

Ob der Mann für zwei weitere Einbruchsversuche in Firmen in derselben Nacht in der Bischofstraße sowie für drei weitere Einbrüche (Tatzeiten zwischen 05.07.2020 und 08.07.2020) in Calw als Täter in Betracht kommt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der 32-jährige Pole wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Haftrichter des Amtsgerichts Tübingen vorgeführt. Ein Haftbefehl wurde erlassen, jedoch gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Zeugen oder Hinweisgeber, die zu den Taten in den frühen Morgenstunden am Donnerstag Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw, Tel. 07051 161-0, in Verbindung zu setzen.

Tatjana Grgic, Staatsanwaltschaft Tübingen

Dirk Wagner, Pressestelle

