POL-Pforzheim: (Enzkreis) Engelsbrand - Serie von Diebstahlsdelikten - Polizei bittet Bürger um Hinweise

Engelsbrand (ots)

Eine Vielzahl an Einzeltaten im zweistelligen Bereich werden nach derzeitigem Stand der Ermittlungen einer Serie von Diebstählen zugeordnet, die sich in der Zeit von Dienstag, 07.07.2020, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 08.07.2020, 17:00 Uhr in Engelsbrand ereigneten.

In der überwiegenden Anzahl der Fälle öffneten unbekannte Täter in den Straßen "Buchenweg", "Schulstraße", "Bergstraße", "Strütweg", "Zaungasse", "Neuenbürger Straße", "Grösselbergstraße" und "Landhausstraße" die teils offenen, teils verschlossenen Fahrzeuge und durchwühlten diese. Bei den meisten Taten wurde nichts entwendet. In einigen Fällen stahlen die Täter kleinere Beträge Bargeld oder im Fahrzeug befindliche Geldbörsen mit Ausweispapieren oder auch Kreditkarten. Der Diebesgutschaden kann auf insgesamt 400 Euro beziffert werden. Der Gesamtsachschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

An der Kreuzung "Finkenweg/Wolfackerstraße" konnte durch Anwohner eine Blechspardose mit Münzgeld aufgefunden werden, die mit einem spitzen Gegenstand geöffnet worden war. Auf dem Deckel der Dose war ein Geldschein abgebildet. Sie konnte bislang noch keiner Tat zugeordnet werden. Ob der Fund im Zusammenhang mit der Diebstahlsserie steht, wird aktuell noch geprüft.

Das Polizeirevier Neuenbürg bitte in diesem Zusammenhang darum, sachdienliche Hinweise oder Beobachtungen unter 07082/7912-0 der Polizei zu melden.

Präventionstipps Ihrer Polizei im Zusammenhang der "Sicherheit rund ums Fahrzeug":

- Wenn Sie eine Garage besitzen, nutzen Sie diese. Verriegeln Sie das Fahrzeug und verschließen Sie das Garagentor.

- Ohne Garage: Parken Sie Ihr Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen.

- Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist. Achten Sie, falls vorhanden, auf optische und akustische Signale. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören und so das Verriegeln verhindern.

- Lassen Sie keine Wertsachen (beispielsweise Handy, Laptop,Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen.

- Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug.

- Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Weitere hilfreiche Tipps und Hinweise erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipp/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug.de

