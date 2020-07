Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt: Unfallbeteiligter fährt davon

Calw (ots)

Am Mittwochnachmittag hat sich in Calw-Heumaden ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde.

Der Kradfahrer war gegen 14:30 Uhr auf der Breiten Heerstraße unterwegs und wollte an der dortigen Ampelkreuzung nach links in Richtung Althengstett abbiegen. Offenbar wegen eines Fahrfehlers eines unbekannten Autofahrers mussten zwei weitere Fahrzeuge stark bremsen. Auch der Motorradfahrer bremste, kam jedoch zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Er musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ohne sich um den Vorfall zu kümmern, fuhr der unbekannte Autofahrer in der Folge davon.

Das Polizeirevier Calw bittet Zeugen, insbesondere solche, die Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug machen können, darum, sich unter der Rufnummer 07051 1613511 zu melden.

